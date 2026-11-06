QUIVER: Vision Beyond Fear, Opening Reception
QUIVER: Vision Beyond Fear, Opening Reception
QUIVER: Vision Beyond Fear is a new installation by Cochiti Pueblo artist and designer Virgil Ortiz, presented by Webster Collection and W Department. Indigenous futurism meets avant-garde couture, primordial clay, ancestral memory, radical sculpture, and cinematic installation art, with creative collaborations and contributions from Max Baptiste, Carlos Condit, STORM by Montecristi, and Ilene Joy. Opening reception: Friday, November 20, 2026, 5:00 to 7:00 pm. On view through February 21, 2027. Open daily, 11:00 am to 5:00 pm. Free and open to the public. 54½ Lincoln Avenue, Santa Fe.
Webster Collection and W Department
05:00 PM - 07:00 PM on Fri, 20 Nov 2026
Event Supported By
Webster Collection and W Department
(505) 954-9500
exhibitions@webstersantafe.com
Artist Group Info
Virgil Ortiz
Webster Collection and W Department
54½ Lincoln AvenueSanta Fe, New Mexico 87501
(505) 954-9500
exhibitions@webstersantafe.com