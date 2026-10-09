Quiz Queen Dani Freeze
Quiz Queen Dani Freeze
Come on out for Quiz Queen Trivia! Hosted by Dani Freeze! This month's theme is Horror movies! Fun Prizes! Performances! It's all here! Teams Encouraged by not required! Let's make this a regular thing!
Albuquerque Nuevo Teatro
$5.00
05:00 PM - 09:00 PM on Thu, 15 Oct 2026
Event Supported By
Jensen Entertainment
brandonsc@gmail.com
Artist Group Info
Dani Freeze
brandonsc@gmail.com
Albuquerque Nuevo Teatro
403 2nd St SWAlbuquerque, New Mexico 87102
jensenentertainmentllc@gmail.com