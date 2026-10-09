© 2026 KUNM
89.9 FM Live From The University Of New Mexico
Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Quiz Queen Dani Freeze

Quiz Queen Dani Freeze

Come on out for Quiz Queen Trivia! Hosted by Dani Freeze! This month's theme is Horror movies! Fun Prizes! Performances! It's all here! Teams Encouraged by not required! Let's make this a regular thing!

Albuquerque Nuevo Teatro
$5.00
05:00 PM - 09:00 PM on Thu, 15 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Jensen Entertainment
brandonsc@gmail.com
Jensen Entertainment

Artist Group Info

Dani Freeze
brandonsc@gmail.com
Albuquerque Nuevo Teatro
403 2nd St SW
Albuquerque, New Mexico 87102
jensenentertainmentllc@gmail.com
http://www.jensentertainment.com