© 2026 KUNM
89.9 FM Live From The University Of New Mexico
Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Celebrate the United States of America’s 250th birthday with events across New Mexico

KUNM | By Elizabeth Secor, Albuquerque Journal
Published July 3, 2026 at 11:00 AM MDT
United States flag
Joshua Nathanson
/
Creative Commons

Fireworks will light up the New Mexico night sky for the Fourth of July. As the United States turns 250, celebrate at one of these events across the state.

Pancakes on the Plaza

WHEN: 7 a.m. to 3 p.m. Saturday, July 4

WHERE: Santa Fe Plaza, 63 Lincoln Ave., Santa Fe

HOW MUCH: Tickets start at $12 at pancakesontheplaza.com

Freedom Run

WHEN: 7:30 a.m. Saturday, July 4

WHERE: Tingley Beach, 1800 Tingley Drive SW (race parking at ABQ BioPark Aquarium, 2601 Central Ave. NW), Albuquerque

HOW MUCH: $12-$40, plus fees, at tcrproductions.com; prices increase on race day

33rd annual Fourth of July Celebration

WHEN: Noon to 10 p.m. Saturday, July 4

WHERE: Socorro Rodeo & Sports Complex, 1 Rodeo Drive, Socorro

HOW MUCH: Free

July 4th Extravaganza

WHEN: 8 a.m. to 9:30 p.m. Saturday, July 4

WHERE: Venus Park, 181 N.M.-344, Edgewood

HOW MUCH: Free

NM Red White And Blue Run

WHEN: 8 a.m. Saturday, July 4

WHERE: Rio Rancho Aquatic Center, 745 Loma Colorado Blvd. NE, Rio Rancho

HOW MUCH: $18-$45, plus fees, at runsignup.com

Corrales Fourth of July Parade

WHEN: 10 a.m. Saturday, July 4

WHERE: Parade route travels down Corrales Road in Corrales

HOW MUCH: Free

4th of July/Mayor’s Benefit

WHEN: 11 a.m. to 2 p.m. Saturday, July 4

WHERE: Rotary Park, 7725 Quintana Drive NE, Bernalillo

HOW MUCH: Free

Freedom 4th

WHEN: 3-10 p.m. Saturday, July 4

WHERE: Balloon Fiesta Park, 4401 Alameda Blvd. NE, Albuquerque

HOW MUCH: Free

Fourth of July at Franklin E. Miles Park

WHEN: 4-10 p.m. Saturday, July 4

WHERE: Franklin E. Miles Park, 1027 Camino Carlos Rey, Santa Fe

HOW MUCH: Free

4th of July Spectacular

WHEN: 4-10 p.m. Saturday, July 4

WHERE: Overlook Park, 580 Overlook Road, White Rock

HOW MUCH: Free

4th of July Celebration

WHEN: 5-10 p.m. Saturday, July 4

WHERE: Campus Park, 2516 King Blvd. NE, Rio Rancho

HOW MUCH: Free

4th of July in Angel Fire

WHEN: Events start at 5:30 p.m. Friday, July 3, and 8 a.m. Saturday, July 4

WHERE: Angel Fire

MORE INFO: visitangelfirenm.com

United 4th of July Match

WHEN: 7:25 p.m Saturday, July 4

WHERE: Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park, 1601 Avenida Cesar Chavez SE, Albuquerque

HOW MUCH: Tickets start at $24 at newmexicoutd.com
KUNM News Update
Elizabeth Secor, Albuquerque Journal
See stories by Elizabeth Secor, Albuquerque Journal