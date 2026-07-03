Celebrate the United States of America’s 250th birthday with events across New Mexico
Fireworks will light up the New Mexico night sky for the Fourth of July. As the United States turns 250, celebrate at one of these events across the state.
Pancakes on the Plaza
WHEN: 7 a.m. to 3 p.m. Saturday, July 4
WHERE: Santa Fe Plaza, 63 Lincoln Ave., Santa Fe
HOW MUCH: Tickets start at $12 at pancakesontheplaza.com
Freedom Run
WHEN: 7:30 a.m. Saturday, July 4
WHERE: Tingley Beach, 1800 Tingley Drive SW (race parking at ABQ BioPark Aquarium, 2601 Central Ave. NW), Albuquerque
HOW MUCH: $12-$40, plus fees, at tcrproductions.com; prices increase on race day
33rd annual Fourth of July Celebration
WHEN: Noon to 10 p.m. Saturday, July 4
WHERE: Socorro Rodeo & Sports Complex, 1 Rodeo Drive, Socorro
HOW MUCH: Free
July 4th Extravaganza
WHEN: 8 a.m. to 9:30 p.m. Saturday, July 4
WHERE: Venus Park, 181 N.M.-344, Edgewood
HOW MUCH: Free
NM Red White And Blue Run
WHEN: 8 a.m. Saturday, July 4
WHERE: Rio Rancho Aquatic Center, 745 Loma Colorado Blvd. NE, Rio Rancho
HOW MUCH: $18-$45, plus fees, at runsignup.com
Corrales Fourth of July Parade
WHEN: 10 a.m. Saturday, July 4
WHERE: Parade route travels down Corrales Road in Corrales
HOW MUCH: Free
4th of July/Mayor’s Benefit
WHEN: 11 a.m. to 2 p.m. Saturday, July 4
WHERE: Rotary Park, 7725 Quintana Drive NE, Bernalillo
HOW MUCH: Free
Freedom 4th
WHEN: 3-10 p.m. Saturday, July 4
WHERE: Balloon Fiesta Park, 4401 Alameda Blvd. NE, Albuquerque
HOW MUCH: Free
Fourth of July at Franklin E. Miles Park
WHEN: 4-10 p.m. Saturday, July 4
WHERE: Franklin E. Miles Park, 1027 Camino Carlos Rey, Santa Fe
HOW MUCH: Free
4th of July Spectacular
WHEN: 4-10 p.m. Saturday, July 4
WHERE: Overlook Park, 580 Overlook Road, White Rock
HOW MUCH: Free
4th of July Celebration
WHEN: 5-10 p.m. Saturday, July 4
WHERE: Campus Park, 2516 King Blvd. NE, Rio Rancho
HOW MUCH: Free
4th of July in Angel Fire
WHEN: Events start at 5:30 p.m. Friday, July 3, and 8 a.m. Saturday, July 4
WHERE: Angel Fire
MORE INFO: visitangelfirenm.com
United 4th of July Match
WHEN: 7:25 p.m Saturday, July 4
WHERE: Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park, 1601 Avenida Cesar Chavez SE, Albuquerque
HOW MUCH: Tickets start at $24 at newmexicoutd.com