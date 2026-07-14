I Am Hologram live at Albuquerque Press Club
I Am Hologram live at Albuquerque Press Club
Richard Nihil, singer-songwriter behind I Am Hologram, performs at Albuquerque Press Club on Thursday, August 13 at 8pm.
Expect a restless acoustic set of psychedelic folk and dirtbag poetry, shaped by years on the road, 47 states, and more than 145,000 miles in a minivan.
Admission is a $10 donation.
Artist website:
https://www.anythingbutmainstreamrecords.com/i-am-hologram
Live performance playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=BWt6O0jx7_E&list=PL-_JoRmgjdJjZXdI14rwRFexuHsSRjlw3
Full show schedule:
https://www.anythingbutmainstreamrecords.com/i-am-hologram-shows
Albuquerque Press Club
$10 Donation
08:00 PM - 11:59 PM on Thu, 13 Aug 2026
Artist Group Info
I Am Hologram
whoisthehologram@gmail.com
Albuquerque Press Club
201 Highland Park Circle SEAlbuquerque, New Mexico 87105