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I Am Hologram live at Albuquerque Press Club

I Am Hologram live at Albuquerque Press Club

Richard Nihil, singer-songwriter behind I Am Hologram, performs at Albuquerque Press Club on Thursday, August 13 at 8pm.

Expect a restless acoustic set of psychedelic folk and dirtbag poetry, shaped by years on the road, 47 states, and more than 145,000 miles in a minivan.

Admission is a $10 donation.

Artist website:
https://www.anythingbutmainstreamrecords.com/i-am-hologram

Live performance playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=BWt6O0jx7_E&list=PL-_JoRmgjdJjZXdI14rwRFexuHsSRjlw3

Full show schedule:
https://www.anythingbutmainstreamrecords.com/i-am-hologram-shows

Albuquerque Press Club
$10 Donation
08:00 PM - 11:59 PM on Thu, 13 Aug 2026

Artist Group Info

I Am Hologram
whoisthehologram@gmail.com
https://www.iamhologram.com
Albuquerque Press Club
201 Highland Park Circle SE
Albuquerque, New Mexico 87105
http://www.abqpressclub.com/