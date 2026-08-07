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Lecture: JOURNALISM IN 2026 by James Bennett, Albuquerque Journal

Lecture: JOURNALISM IN 2026 by James Bennett, Albuquerque Journal

Journalism is changing at a head-spinning pace. James Bennett, the new managing editor of the Albuquerque Journal, discusses "Journalism in 2026" and answers your questions.

Albuquerque Museum
10:30 AM - 12:30 PM on Sat, 22 Aug 2026

Event Supported By

Humanists New Mexico
7136145067
paul@humanistsnm.org
humanistsnm.org
Albuquerque Museum
2000 Mountain Rd NW
Albuquerque , New Mexico 87104
(505) 243-7255
https://www.cabq.gov/artsculture/albuquerque-museum