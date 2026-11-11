Nathan Fox at Hotel Andaluz
Nathan Fox at Hotel Andaluz
Nathan Fox, a soul, Americana, and blues singer-songwriter based in Rio Rancho, NM, plays a solo set at Hotel Andaluz, 125 2nd St NW, downtown Albuquerque, Thursday, December 10, 5-8 p.m. His songs have been placed in Jessica Jones, Daredevil, Once Upon A Time, The Cleaning Lady, Deliver Us From Evil, and Ashby. Free, no cover. nathanfoxmusic.com
Hotel Andaluz
05:00 PM - 08:00 PM on Thu, 10 Dec 2026
Hotel Andaluz
125 2nd St NWAlbuquerque, New Mexico 87102