Nathan Fox at Tractor Brewing Nob Hill
Nathan Fox at Tractor Brewing Nob Hill
Nathan Fox, a soul, Americana, and blues singer-songwriter based in Rio Rancho, NM, plays a solo set at Tractor Brewing Nob Hill, 118 Tulane Dr SE, Albuquerque, Saturday, November 28, 7-9 p.m. His songs have been placed in Jessica Jones, Daredevil, Once Upon A Time, The Cleaning Lady, Deliver Us From Evil, and Ashby. Free, no cover. nathanfoxmusic.com
Tractor Brewing Nob Hill
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 28 Nov 2026
Tractor Brewing Nob Hill
118 Tulane Dr SE, Albuquerque,Albuquerque, New Mexico 87106
(505) 433-5654
renadamsart@gmail.com