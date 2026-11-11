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Nathan Fox at Tractor Brewing Nob Hill

Nathan Fox at Tractor Brewing Nob Hill

Nathan Fox, a soul, Americana, and blues singer-songwriter based in Rio Rancho, NM, plays a solo set at Tractor Brewing Nob Hill, 118 Tulane Dr SE, Albuquerque, Saturday, November 28, 7-9 p.m. His songs have been placed in Jessica Jones, Daredevil, Once Upon A Time, The Cleaning Lady, Deliver Us From Evil, and Ashby. Free, no cover. nathanfoxmusic.com

Tractor Brewing Nob Hill
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 28 Nov 2026
Tractor Brewing Nob Hill
118 Tulane Dr SE, Albuquerque,
Albuquerque, New Mexico 87106
(505) 433-5654
renadamsart@gmail.com
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