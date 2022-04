Federal Funds to Help Low Income Households Pay Water Bills

A new program to help low-income households pay their water and wastewater bills is available to help New Mexicans with past due bills, or current bills they are struggling to pay.

The Low-Income Household Water Assistance Program is a temporary, federally-funded water assistance program for low-income households.

It is designed to help offset the costs of water and wastewater bills.

The New Mexico Human Services Department will administer the benefits, which are up to $1,500 per household. The department also administers other benefits such as food stamps, Medicaid and heating assistance.

Eligible households may receive help to pay for reconnection of services and for past due bills. Eligibility includes having a social security number according to the human services department.

Customers who are current with their water bill and meet the eligibility requirements may also apply for the benefit. New Mexico will prioritize eligibility for households without water services due to a disconnection, and those in imminent danger of disconnection.

Applications are available online in English, Spanish, and several other languages.

Households may apply online for LIHWAP at www.yes.state.nm.us or by phone at 1-800-283-4465.

El Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos es un programa temporal de asistencia de agua financiado por el gobierno federal para hogares de bajos ingresos para ayudar a compensar los costos de las facturas de agua. El Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México administrará los beneficios, que son de hasta $1,500 dólares por hogar. El departamento también gestiona otros beneficios como cupones de alimentos, Medicaid y asistencia para la calefacción.

Los hogares elegibles pueden recibir un beneficio para pagar la reconexión de los servicios y las facturas atrasadas. Esto incluye las tarifas de reconexión. La elegibilidad incluye tener un número de seguro social según el departamento de servicios humanos.

También podrán solicitar el beneficio los clientes que estén al día con su factura de agua y cumplan con los requisitos de elegibilidad. Nuevo México priorizará los hogares sin servicios de agua y los hogares en peligro de desconexión.

Las solicitudes están disponibles en línea en inglés, español y varios otros idiomas.